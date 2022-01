Mulher encontrada morta na praia de Faro

JN/Agências Hoje às 18:21 Facebook

Uma mulher, com cerca de 50 anos, foi encontrada morta na praia de Faro, este domingo, depois de ter sido avistada por populares a entrar na água e a nadar.

De acordo com o Comandante da Zona Marítima do Sul e Capitão do Porto de Faro, Fernando Rocha Pacheco, a mulher que "estava indocumentada foi retirada da água por populares e assistida no areal pelo médico do INEM que confirmou o óbito".

A fonte referiu que o corpo foi retirado da água por volta das 15 horas, cerca de 50 minutos depois de testemunhas terem visto a senhora a entrar na água e a nadar.

"No areal foi encontrada uma toalha e alguns pertences pessoais que se presume ser da senhora", adiantou.

As causas da morte serão agora apuradas pelo Gabinete Médico-Legal de Faro, para onde o corpo foi transportado.