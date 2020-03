Museu de Faro comemora 126º aniversário com entradas gratuitas

Hoje às 16:46 Facebook

O Museu Municipal de Faro comemora esta quarta-feira, 4 de março, o 126º aniversário. Para assinalar a data, as entradas serão gratuitas.

Para dar continuidade à celebração, o Município de Faro preparou atividades para toda a família que irão decorrer no próximo sábado, dia 7 de março. Às 11 horas, o "Famílias com Estórias" convida os mais pequenos e as suas famílias a serem detetives e a procurarem tesouros, com pistas fornecidas pela equipa do Serviço Educativo do Museu.

