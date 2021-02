Nova horta comunitária de Faro já tem regulamento aprovado

Hoje às 17:37 Facebook

A Câmara de Faro espera "em breve" começar a entregar a famílias carenciadas e a instituições os 26 talhões da nova horta comunitária do concelho, que está a ser criada nas instalações da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAPalg), no Patacão.

A autarquia farense está a avaliar as propostas que foram apresentadas a um concurso que lançou para ceder estes espaços e já aprovou o regulamento da horta comunitária, que vai permitir que o terreno seja "preparado, vedado e dividido em 26 talhões para posteriormente ser entregue a famílias ou instituições", segundo a autarquia farense.

