Obras do "prometido canil/gatil de Faro" já começaram

Hoje às 15:26 Facebook

Twitter

Partilhar

As obras daquele que será "o prometido canil/gatil de Faro", o futuro Centro Oficial de Recolha de Animais (CROA), já estão em curso, anunciou a câmara farense.

As fundações deste complexo situado no Gelhim, na freguesia da Conceição e Estoi, cuja construção custará cerca de 1,1 milhões de euros, começaram a ser erguidas este mês.

O CROA de Faro terá uma capacidade máxima de 173 animais, incluindo um núcleo para adoção e outro para animais em quarentena. A estrutura vai contar com 16 boxes coletivas para gatos e área de canil com 42 boxes coletivas, bem como com áreas de circulação exteriores e dois parques lúdicos para animais. O projeto também contempla zonas administrativas, de tratamento e medicina veterinária.

Leia mais em Sul Informação