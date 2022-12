Passageira agride tripulantes de avião durante aterragem em Faro

R. S. Hoje às 16:01 Facebook

Uma mulher agrediu dois tripulantes de um avião da easyJet, durante uma aterragem em Faro. A passageira foi detida e as vítimas assistidas. A companhia aérea condena o "comportamento inaceitável" e sublinha a "segurança" como prioridade.

O incidente aconteceu no dia 20 de dezembro, num voo que saiu de Gatwick, em Londres, com destino a Faro. De acordo com a imprensa britânica, quando o avião estava a fazer a aterragem no aeroporto Gago Coutinho, na cidade algarvia, a passageira esmurrou, mordeu e arranhou dois comissários de bordo, um homem e uma mulher, deixando-os com várias marcas das agressões, entre as quais um dente partido.

De acordo com as autoridades portuguesas, a mulher, que teria consumido bebidas alcoólicas durante o voo, estava "visivelmente alterada", razão pela qual foi encaminhada para o Hospital de Faro.

Contactada pelo JN, a easyJet confirmou a ocorrência. "A easyJet está ciente deste incidente perturbador com uma passageira na aterragem em Faro, que foi extremamente angustiante para a tripulação e os passageiros a bordo", indicou a companhia aérea de baixo custo, numa resposta escrita, em que adianta que a Polícia foi chamada ao local para controlar o incidente, tendo acabado por deter a mulher.

"Não toleraremos comportamento ameaçador ou violento em relação à nossa tripulação ou passageiros e estamos a fazer todo o possível para apoiar os tripulantes que foram sujeitos a esse comportamento inaceitável", disse ainda a empresa britânica, destacando como "maiores prioridades" a "segurança e o bem-estar" de passageiros e tripulantes.