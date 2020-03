Passageiros em isolamento após suspeitas de Covid-19 num avião em Faro

Marisa Rodrigues Hoje às 13:06 Facebook

No dia em que foi identificado mais um caso positivo de Covid-19 no Algarve, dois passageiros de um avião proveniente de Paris foram colocados em isolamento, após a deteção de dois casos suspeitos, este sábado.

Dois passageiros de um voo proveniente de Paris foram retirados do voo por suspeitas de estarem infetados com o novo coronavírus, este sábado de manhã, no aeroporto de Faro.

Os passageiros foram colocados em isolamento, tal como o avião, que só poderá voltar a voar quando forem cumpridas todas as normas de limpeza e segurança. Os restantes passageiros desembarcaram sem restrições.

Italiano é o sétimo caso registado no Algarve

Entretanto, foi confirmado o sétimo caso da doença, no Algarve. É um homem de nacionalidade italiana, residente em Quarteira, no concelho de Loulé. A informação foi confirmada pelo presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo.

Os restantes casos confirmados na região são um turista canadiano de férias em Albufeira, dois professores e uma aluna da Escola EB 2, 3 José Buísel, em Portimão, uma aluna da Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, também em Portimão, e o pai.