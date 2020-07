Passeios culturais noturnos regressam a Portimão e a Alvor com regras de segurança

Hoje às 18:21 Facebook

Os passeios culturais noturnos estão de regresso a Portimão e Alvor, todas as quintas-feiras do mês de julho, cumprindo as diretivas da Direção-Geral da Saúde (DGS) devido à pandemia da covid-19.

Nos dias 2, 16 e 30 de julho, às 21 horas, os participantes vão convidados a partir à descoberta das paisagens urbanas de Portimão, tendo como eixo um percurso que liga edifícios emblemáticos, referências arquitetónicas, ruas, praças, largos e jardins com significado histórico.

Os passeios pela cultura e história do coração de Portimão têm como local de encontro a Praça Manuel Teixeira Gomes, junto ao coreto, de onde os participantes visitarão o Jardim 1.º de Dezembro, a Alameda da República, a Casa Manuel Teixeira Gomes e o Largo 1.º de Maio.

