Pediatra do hospital de Faro morreu em acidente de mota

O diretor do Serviço de Neonatologia do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), João Rosa, morreu este sábado de madrugada, na sequência de um acidente de viação, em Faro.

João Rosa morreu na sequência de um acidente entre o motociclo em que seguia e um veículo ligeiro, na Estrada do Moinho da Palmeira, cerca das 00.20 horas da madrugada deste sábado.

João Rosa tinha 58 anos Foto: DR

O médico ainda foi transportado para a Unidade de Faro do mesmo centro hospitalar onde trabalhava, mas acabou por não resistir à gravidade dos ferimentos.

Paulo Neves, vogal do CHUA, lamentou a morte de João Rosa, salientando que "representa uma grande perda para o Centro Hospitalar Universitário do Algarve enquanto pessoa e profissional".

Natural de Coimbra e residente em Faro, o médico, de 58 anos, era também diretor dos cuidados intensivos pediátricos, cargo que acumulava com o de diretor do Serviço de Neonatologia.

No local do acidente estiveram 14 operacionais dos Bombeiros Sapadores de Faro, PSP e INEM apoiados por cinco veículos. As causas do acidente vão ser investigadas pela PSP. A bandeira do hospital foi colocada a meia haste.