Percursos Pedestres do Baixo Guadiana têm novos painéis informativos

A operação de requalificação da rede de percursos pedestres do Baixo Guadiana, que estava a ser levada a cabo pela Odiana, desde o ano passado, já está concluída. Os trilhos têm agora novos materiais informativos e promocionais.

A Odiana lembra que "foi no ano de 2005 que se implementou no Baixo Guadiana uma rede de 19 percursos pedestres de pequena rota, que perfazem um total de 135 quilómetros de trilhos pelos concelhos de Alcoutim, Castro Marim e Vila Real de Santo António. Esta rede de percursos é complementada com estruturas informativas (painéis) com as características técnicas e paisagísticas do traçado, mas também informações turísticas".

