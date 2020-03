Posto da GNR de Faro encerrado devido a militar infetado com Covid-19

Marisa Rodrigues Hoje às 20:21 Facebook

O posto da GNR de Faro encerrou esta quarta-feira depois de ser conhecido o resultado da análise de um militar, que está infetado com a ​​​​​​​Covid-19.

A confirmação do teste chegou durante o dia e o posto foi encerrado para desinfeção do local e das viaturas. A GNR está a fazer o levantamento dos militares com quem o guarda contactou nos últimos dias.

O Algarve regista 62 casos e uma vítima mortal. O concelho de Faro é o mais afetado, com 17 infetados. Como o resultado do teste ao militar foi conhecido esta quarta-feira só deverá ser contabilizado no próximo boletim.