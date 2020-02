Hoje às 17:02 Facebook

Twitter

Partilhar

A Praia de Faro tem novos sanitários públicos, num investimento global de cerca de 55 mil euros.

Na prática, o que aconteceu foi a construção de um novo sanitário, junto ao Largo Comandante Jacques Yves Costeau, e a remodelação do já existente, na Avenida Poente. "Em ambos os casos, foi instalada uma casa de banho para pessoas com mobilidade reduzida e criada uma imagem exterior uniforme, com ripado de madeira, para que os sanitários sejam facilmente identificáveis", diz a Câmara de Faro.

Leia mais em Sul Informação