"Primeiro passo" está dado para criar museu na antiga Tipografia União em Faro

É "um primeiro passo" rumo a um propósito maior. A Câmara Municipal, a Diocese e a Universidade do Algarve (UAlg) assinaram esta sexta-feira, 11 de dezembro, um protocolo de colaboração que vai permitir que se comece a elaborar um estudo para criar um núcleo museológico na antiga Tipografia União (1909-2013), na Vila Adentro, em Faro.

O momento decorreu na sala de arte antiga do Museu Municipal de Faro, juntando Rogério Bacalhau, presidente da Câmara de Faro, Paulo Águas, reitor da UAlg, o padre César Chantre, vigário geral da Diocese do Algarve, D. Manuel Neto Quintas, Bispo do Algarve, mas também Alexandra Rodrigues Gonçalves, professora universitária e responsável pela equipa que vai fazer o estudo para a criação do núcleo museológico.

