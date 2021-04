Prisão preventiva para suspeito de violência doméstica em Faro

Hoje às 15:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 36 anos foi detido pela GNR em Faro por violência doméstica, na passada segunda-feira, dia 12 de abril, e vai ficar em prisão preventiva, até à aplicação da vigilância por pulseira eletrónica.

Na sequência de uma investigação por violência doméstica, os militares do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Faro "apuraram que o agressor injuriava e humilhava constantemente a vítima, sua companheira de 26 anos, bem como ameaçava que iria incendiar a casa com toda a família da vítima no interior".

Leia mais em Sul Informação