Produtora algarvia New Light Pictures trabalha para "ter palavra a dizer na ficção nacional"

A New Light Pictures nasceu em 2013, para fazer ficção, e logo deu nas vistas com a curta-metragem "Comando", premiada em vários festivais. No entanto, o cinema dificilmente paga contas e a produtora algarvia transformou-se numa das referências do Sul do país na produção de vídeos promocionais. Um desvio necessário num caminho que tem destino traçado: "ter uma palavra a dizer na ficção nacional".

"O projeto nasce para fazer ficção. Esse é o desígnio e o principal objetivo da produtora. Foram feitos alguns projetos no arranque, entre 2013 e 2015, como o «Comando», que ganharam vários prémios nacionais e internacionais de curtas-metragens", recorda João Viegas, um dos sócios da empresa.

No entanto, o projeto acabou por tomar um rumo diferente. "Houve uma fusão entre New Light Pictures e Margem Filmes. Aí, começámos a dedicar-nos mais aos filmes promocionais, porque fazer filmes de ficção é muito giro, muito divertido, interessante e desafiador, mas é muito complicado ganhar a vida a fazê-lo, principalmente no Algarve", reconhece.

