Hoje às 18:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois voluntários da Straw Patrol vão trabalhar com crianças são-tomenses ao longo de três semanas.

O projeto de sensibilização ambiental Straw Patrol, nascido no Algarve, vai internacionalizar-se e chegará nos próximos dias a São Tomé. Carla Lourenço, a dinamizadora do projeto, vai estar três semanas neste país para trabalhar com mais de 600 crianças, mas também com a comunidade da pequena localidade de Água-Izé.

Leia mais em Sul Informação