Escolha foi feita numa reunião de autarcas do PS que teve lugar na quarta-feira à noite.

António Pina foi o escolhido para ser o próximo presidente da AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve, numa reunião realizada na noite de quarta-feira, com a presença dos dez presidentes de Câmara do Partido Socialista, apurou o Sul Informação junto de fontes ligadas ao processo.

