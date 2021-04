Hoje às 15:30 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP acabou com mais uma festa ilegal numa casa, em Faro, desta vez com 12 estudantes, anunciou esta terça-feira, 20 de abril, esta força de segurança.

Trata-se do terceiro ajuntamento do género, cessado pela PSP, no espaço de uma semana, na capital do Algarve. Em comunicado, a PSP diz que, ao chegar ao local, se deparou com "um grupo de 12 cidadãos, seis mulheres e seis homens, de diversas nacionalidades".

Leia mais em Sul Informação