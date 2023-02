Sismo de magnitude 3,3 sentido na região do Algarve

JN Hoje às 10:10 Facebook

Um sismo de magnitude 3,3 foi sentido, esta sexta-feira, na região de Faro, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Cerca de meia hora antes, outro sismo foi registado a 25 quilómetros do Cabo de São Vicente.

As estações da Rede Sísmica do Continente registaram, às 9.15 horas, um sismo de magnitude 3,3 na escala de Richter a cerca de 45 quilómetros a Sul-Sudoeste de Faro.

"Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima II/III (escala de Mercalli modificada) na região de Faro", lê-se no comunicado do IPMA.

Antes, pelas 8.48 horas, foi registado um sismo de magnitude 2,6, cujo epicentro se localizou a cerca de 25 quilómetros a Sudoeste do Cabo de São Vicente, que se situa no extremo sudoeste de Portugal continental, na freguesia de Sagres, concelho de Vila do Bispo. Porém, "não foi recebida nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido".

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados de acordo a sua magnitude como micro (menos de 2.0), muito pequenos (2.0-2.9), pequenos (3.0-3.9), ligeiros (4.0-4.9), moderados (5.0-5.9), forte (6.0-6.9), grandes (7.0-7.9), importantes (8.0-8.9), excecionais (9.0-9.9) e extremos (quando superior a 10).