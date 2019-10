Só o Ambiente não viu muro de betão ilegal construído no Farol à vista de todos

Hoje às 16:31 Facebook

Uma estrutura em betão com cerca de 30 metros de comprimento, metro e meio de largura e meio metro de altura foi construída ilegalmente, nos últimos dias, no núcleo do Farol da ilha da Culatra, à vista de todos, a poucos passos da Ria Formosa, em pleno Parque Natural.

A estrutura foi construída, sem pedir autorização a ninguém e portanto de forma ilegal, junto a uma casa situada bem perto do cais flutuante do núcleo do Farol. Ainda assim, não parece ter havido grandes preocupações em esconder os trabalhos, já que até cofragens foram usadas, bem como grande quantidade de betão, o que implicou o transporte de material para a ilha.

