Surto em duas escolas de Faro deixa mais de 300 pessoas em isolamento

Um surto de covid-19 em duas escolas básicas do concelho de Faro obrigou ao encerramento dos estabelecimentos, que têm no total 300 alunos. Existem "vários agregados familiares com todos os elementos positivos".

Tal como o JN noticiou, as aulas presenciais foram suspensas em duas escolas da freguesia do Montenegro, em Faro, mais concretamente na EB1 e EB1/J1.

"A escola foi hoje fechada. Ontem [quinta-feira] ainda houve aulas, mas as turmas onde foram identificados casos positivos não tiveram aulas e depois, ao fim da tarde, o delegado de saúde decidiu fechar as escolas", contou à Lusa João Geraldes, presidente da Associação de Pais da Escola Básica do 1.º Ciclo e Jardim de Infância do Montenegro.

Segundo fonte da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, "os inquéritos epidemiológicos estão em curso, mas tudo indica que a disseminação do vírus terá ocorrido em festas familiares e sociais, de aniversário, bem como na prática desportiva" num clube local.

Em declarações à Lusa, a mesma fonte referiu que existem "vários agregados familiares com todos os elementos positivos" e que "muitos dos casos positivos contactados, incluindo as crianças, estão sintomáticos", embora com sintomas ligeiros, o que levou a que as primeiras pessoas diagnosticadas tivessem tido a iniciativa de fazer autotestes.

A mesma fonte adiantou que está em curso um "processo de testagem massiva", pelo facto de se tratarem "de vários casos, distribuídos por quase todas as salas dessas escolas, e com a perspetiva de aumento".

O presidente da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau, considerou que, até agora, não há motivo para "grande preocupação", mas manifestou-se apreensivo com o efeito que o surto poderá vir a ter nos próximos dias.

"A situação é de serenidade, mas é preciso chamar novamente a atenção às pessoas que embora o confinamento mais restrito tenha sido levantado, temos de continuar a ter os cuidados que a autoridade de saúde nos aponta", referiu o autarca.