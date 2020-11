Tavira, Vila Real de Santo António e Lagos vão alojar sem-abrigo em apartamentos partilhados

Hoje às 17:52 Facebook

É uma "solução alternativa" que permite "uma resposta personalizada". Tavira, Lagos e Vila Real de Santo António vão ter, "a partir do final do mês de dezembro ou do início de 2021", apartamentos para serem partilhados por pessoas que estão em situação de sem-abrigo.

Trata-se de uma resposta que surge de uma parceria entre o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, o Instituto de Segurança Social, as câmaras municipais e também o Movimento de Apoio à Problemática da SIDA (MAPS) e a delegação de Vila Real de Santo António da Cruz Vermelha Portuguesa.

As entidades juntaram-se esta terça-feira, 24 de ​​​​​​​novembro, no Centro Distrital de Faro da Segurança Social, para assinarem os protocolos de colaboração que vão permitir avançar com a iniciativa, numa cerimónia que contou com a presença da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

