Mostra estará patente até 3 de fevereiro.

É uma grande exposição que, acima de tudo, dá a conhecer obras de 30 artistas plásticos que vivem no Algarve. Nela cabem nomes como Manuel Gamboa, Daniel Vieira ou Tó Quintas. A mostra, ambiciosa e com o grande objetivo de aproximar os algarvios da arte que se faz na região, está patente até 3 de fevereiro, no foyer do Teatro das Figuras, em Faro.

