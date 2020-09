Teatro das Figuras tem muita cultura para oferecer até ao final do ano

Hoje às 16:58 Facebook

Das sinfonias de Beethoven à dança contemporânea, sem esquecer o teatro e até a música eletrónica. O Teatro das Figuras, em Faro, está de regresso e tem muito para oferecer até ao final do ano.

"Apesar de todas as incertezas que o estado de pandemia trouxe, é importante dar continuidade a uma programação cultural assídua e diversificada, adaptada às novas exigências de segurança e saúde públicas", reconhece o Teatro, em nota de imprensa. Assim, o espaço cultural vai manter, apesar dos tempos atípicos que vivemos, "propostas fundamentais previstas desde o início do ano".

Já neste mês de setembro decorre o festival de dança contemporânea Dance, Dance, Dance, que apresentará três momentos fundamentais: "Rite of Decay", de Joana Castro, no dia 19, a estreia da coprodução do Teatro das Figuras e do Espaço do Tempo da peça "DEN.TRO", de Maria Fonseca, no dia 24, e do espetáculo Dueto de Diana Niepce, no dia 26.

