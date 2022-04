Trânsito restabelecido na A22 após acidente com sete feridos, três com gravidade

JN/Agências Hoje às 13:01 Facebook

A circulação rodoviária foi restabelecida por volta das 11.30 horas na autoestrada A22, em Alcantarilha (Algarve), no sentido Lagos/Faro, após uma colisão entre dois veículos que causou sete feridos, três dos quais graves, disse fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, do acidente entre um veículo ligeiro e um pesado, que ocorreu esta sexta-feira cerca das 10 horas, resultaram "sete feridos, três dos quais com gravidade, todos ocupantes do veículo ligeiro".

"Um dos três feridos graves foi transportado pelo helicóptero do INEM para o hospital de Faro, tendo os restantes seis feridos sido encaminhados por ambulância para unidades hospitalares", indicou a mesma fonte, que antes havia referido a existência de oito feridos.

Segundo a Proteção Civil, a circulação do trânsito foi normalizada pelas 11.30 horas, depois de a via ter sido cortada ao quilómetro 42 "para que o helicóptero do INEM pudesse aterrar naquela autoestrada".

Desde as 10 horas que o trânsito estava a ser desviado a partir do nó de Alcantarilha (Silves) de acesso à A22 para a Estrada Nacional 125.

Por seu turno, fonte da Guarda Nacional Republicana adiantou à Lusa que a viatura ligeira embateu na traseira do pesado de transporte de mercadorias, "desconhecendo-se as causas que originaram a colisão".

Nas operações de socorro chegaram a estar envolvidos 45 operacionais, apoiados por 17 veículos e um helicóptero.