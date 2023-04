Três concelhos de Faro em risco muito elevado de incêndio

JN/Agências Hoje às 07:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Os concelhos de São Brás de Alportel, Tavira e Castro Marim, no distrito de Faro, apresentam, esta segunda-feira, perigo muito elevado de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou também os concelhos de Lagos, Portimão, Monchique, Silves, Loulé, Alcoutim (Faro) e Almodôvar (Beja) em perigo elevado de incêndio.

O resto do país apresenta hoje perigo moderado e reduzido, mas prevê-se um aumento a partir de terça-feira.

PUB

Desde o início do ano houve 2162 fogos florestais e arderam 7439 hectares em espaços rurais, de acordo com dados do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

O perigo de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para hoje no continente períodos de céu muito nublado no Norte e Centro, sendo pouco nublado ou limpo na região Sul.

Está também prevista chuva fraca no Minho e Douro Litoral, vento em geral fraco, neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais e pequena subida da temperatura.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 8 graus Celsius (em Bragança) e os 16 (em Faro) e as máximas entre os 19 (na Guarda) e os 28 (em Santarém).