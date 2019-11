Hoje às 18:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Decisão do Tribunal Administrativo de Loulé já é conhecida.

As obras no Parque de Campismo da Praia de Faro vão mesmo avançar. O Tribunal Administrativo de Loulé rejeitou a Providência Cautelar apresentada pela Associação de Utentes e Amigos do Parque de Campismo da Praia de Faro (AUAPCPF), anunciou esta segunda-feira a Câmara de Faro.

Leia mais em Sul Informação