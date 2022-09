Acidente de trabalho com cabos de média tensão faz um morto

Um homem de 52 anos morreu, esta segunda-feira, na Jardina, em Faro, na sequência de um acidente de trabalho que envolveu um curto-circuito num cabo de média tensão.

O alerta foi dado pelas 15.31 horas e decorreu numa obra, quando o contacto de uma maquinaria com um cabo de média tensão levou a um curto-circuito. O óbito do trabalhador foi declarado no local.

Além da vítima mortal, resultaram ainda dois feridos ligeiros: um homem de 32 anos, de nacionalidade portuguesa, e outro homem, romeno, de 66 anos.

No local estiveram os Bombeiros Sapadores de Faro, o INEM, a GNR, a EDP e a Autoridade para as Condições no Trabalho, num total de 11 veículos e 24 operacionais.