União de Freguesias de Faro retoma entrega de bens essenciais ao domicílio

A União de Freguesias de Faro relançou o programa de entrega de compras essenciais nos domicílios dos fregueses em situação mais frágil em termos de saúde e mais idosos, à semelhança do que havia feito em março e abril, durante o primeiro confinamento.

A iniciativa "Não saia de casa!" "visa a entrega ao domicílio de compras essenciais de supermercado e farmácia, por parte de uma equipa da União das Freguesias de Faro, a todas as pessoas com mais de 70 anos de idade ou com doença crónica, desde que em situações de isolamento social ou ausência de rede de suporte familiar e residentes na freguesia", de acordo com a autarquia.

