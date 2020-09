Hoje às 18:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Produtores aproveitaram pandemia para apostar na venda online de vinhos.

O ano foi atípico, devido à pandemia, mas a qualidade dos vinhos do Algarve não vai ser afetada. A expectativa da Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA) é que "a qualidade seja a mesma e que, em termos de quantidade, se mantenham os valores do ano passado": 1,2 milhões de litros de vinho.

Leia mais em Sul Informação