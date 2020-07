A cultura já está a sair à rua em Lagoa

Hoje às 17:31 Facebook

"A Cultura sai à Rua", no concelho de Lagoa, em Faro, para 22 espetáculos de verão, espalhados por seis localidades, a acontecer de julho a setembro. Do jazz ao fado, dos musicais ao canto lírico, do teatro à dança vai haver muito por onde escolher.

A Câmara de Lagoa explica que adaptou adros de igrejas, anfiteatros e recintos conhecidos para que tenham "condições especiais de segurança". A iniciativa já começou e, esta semana, vão haver ainda dois espetáculos. Esta quinta-feira, dia 23 de julho, o Sítio das Fontes, em Estômbar, recebe mais um momento de jazz, com a banda "Mistura Fina" que integra Tó Cruz na voz, António Palma nos teclados e Rogério Pitomba na bateria. O espetáculo começa às 21 horas.

Amanhã, sexta-feira, dia 24, a iniciativa viaja até à cidade de Lagoa e, às 21 horas, o Adro da Igreja Matriz de Lagoa recebe o espetáculo Mónica Pereira & Fad'Nu que alia a dança à música e que para além da bailarina Mónica Pereira conta ainda com a cantora Cátia Alhandra, o guitarrista José Alegre e como convidado o percussionista Tiago Rêgo.

