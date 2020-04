Alunos e pais de Lagoa têm ajuda à distância de um clique

Hoje às 17:13 Facebook

Até podemos estar a viver dias de confinamento social, mas Lagoa continua a ler e, durante estes tempos, "As Terapias vão a casa". Estes são apenas dois dos projetos que continuam a funcionar, mas através da internet, para que não se perca o apoio à comunidade educativa do concelho durante a pandemia de Covid-19.

O Programa Municipal do Livro e da Leitura "Lagoa a Ler" vai disponibilizar, no site oficial da Câmara, "histórias, metodologias e estratégias que têm como objetivo apoiar as crianças, famílias, educadores de infância e docentes de 1º ciclo na promoção da linguagem e da literacia".

No mesmo espaço, também vão ser apresentadas propostas de livros de géneros literários diversos, acompanhados de dicas e estratégias de leitura. Já as sessões dos projetos "Brincar com as palavras" e "Crescer a Ler" vão ser enviadas semanalmente aos educadores de infância e docentes dos estabelecimentos de ensino do concelho inscritos nos projetos no ano letivo em curso.

