Centro de Congressos de Lagoa ao abandono e cada vez mais vandalizado

Câmara repudia destruição "premeditada" do equipamento em Parchal e pede mais patrulhamento.

A Câmara de Lagoa repudiou "veemente", ontem em comunicado, todos os atos de vandalismo ao Centro de Congressos do Arade esta semana e nos últimos meses. A autarquia considerou esta segunda-feira os atos "criminosos, cobardes, bárbaros e premeditados por alguém que os pratica ou manda alguém praticar" e lamentou não conseguir fazer nada "para o impedir". O município apelou às autoridades de segurança que reforcem o patrulhamento naquela zona e encontrem os responsáveis por estes atos.

O equipamento cultural, situado no Parchal, na Lagoa, foi declarado insolvente há dois anos depois de acumular uma dívida de sete milhões de euros que se arrastava desde 2014. Deixado ao abandono, nos últimos meses tem sido vandalizado sem que a Câmara da Lagoa consiga intervir. "Não é propriedade do município e as regras da contratação pública não permitem que o mesmo contrate segurança privada ou instale um sistema de vigilância num imóvel que não é seu", explica a autarquia.