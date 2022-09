Corpo de homem encontrado a sul da praia do Carvoeiro

JN/Agências Hoje às 17:31 Facebook

O corpo de um homem foi encontrado, este sábado, a flutuar no mar do Algarve, a cerca de dois quilómetros a sul da praia do Carvoeiro, no concelho de Lagoa, anunciou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Em comunicado, a AMN indicou que "são desconhecidas as causas que poderão ter estado na origem desta ocorrência", cujo alerta foi dado pelas 10.05 horas, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC) de Lisboa.

O corpo, adiantou a fonte, encontrava-se a cerca uma milha náutica (aproximadamente dois quilómetros) a sul da praia do Carvoeiro, tendo sido resgatado pelos tripulantes da Estação Salva-vidas de Ferragudo e transportado para o Ponto de Apoio Naval de Portimão.

De acordo com a AMN, depois de acionada a Polícia Judiciária e contactado o Ministério Público, o corpo foi transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Portimão para identificação.

O Comando-local da Polícia Marítima de Portimão, no distrito de Faro, tomou conta da ocorrência.