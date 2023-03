Homem morre após queda de carro ao rio em Lagoa

JN Hoje às 12:03 Facebook

Um homem, de 72 anos, morreu, esta quarta-feira, depois da viatura onde seguia ter caído à água no rio Arade, junto à rampa do cais do Calhau, em Lagoa.

O alerta foi dado à GNR às 21.10 horas, tendo sido ativados para o local elementos da Polícia Marítima de Portimão, dos Bombeiros Voluntários de Lagoa, dos Bombeiros Voluntários de Portimão, da GNR e da Polícia Judiciária.

A vítima encontrava-se na água, já sem vida, tendo sido retirada para terra pelos mergulhadores dos Bombeiros Voluntários de Portimão.

O óbito foi declarado no local e o corpo foi posteriormente transportado para o Instituto de Medicina Legal de Portimão, após as perícias da Polícia Judiciária.

A viatura foi também removida da água com o apoio de uma viatura dos Bombeiros Voluntários de Portimão.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado para prestar apoio aos familiares da vítima.

A Polícia Marítima de Portimão tomou conta da ocorrência.