Um homem de 60 anos morreu, esta quinta-feira, na sequência do despiste de um carro em Vale de El-Rei, em Lagoa.

A vítima era de nacionalidade brasileira, adiantou, ao JN, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

O acidente aconteceu pelas 6.50 horas e, no local, estiveram os Bombeiros Voluntários de Lagoa, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital do Barlavento Algarvio e a GNR.

As causas do despiste não são conhecidas.