Incêndio destruiu quatro carros em Lagoa

Quatro viaturas ficaram destruídas num incêndio, na madrugada desta quinta-feira, no Parchal, em Lagoa. A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar as suspeitas de mão criminosa.

O alerta foi dado por volta das quatro horas da manhã. Quando os Bombeiros Voluntários de Lagoa chegaram ao local já as chamas consumiam os veículos. Os moradores, que acordaram com o barulho dos estrondos, não conseguiram salvar as viaturas.

Três arderam por completo e uma foi parcialmente atingida. Os veículos estavam estacionados junto a uma loja de pneus que sofreu danos na fachada.

A GNR esteve no local, mas a PJ de Portimão acabou por ser acionada e está a investigar as suspeitas de ter havido mão criminosa.

O incêndio foi combatido durante mais de uma hora por sete bombeiros apoiados por duas viaturas.