Acidente corta EN125 em Lagoa e faz dois feridos

Duas pessoas ficaram feridas numa colisão que obrigou ao corte da Estrada Nacional (EN) 125 em Lagoa, no Algarve.

O alerta para o acidente foi recebido pelas 08.27 horas e a colisão, que envolveu dois automóveis, ocorreu na EN 125, no sentido Portimão-Lagoa, obrigando ao corte da via, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

Segundo a fonte do CDOS de Faro, o choque entre os dois veículos provocou dois feridos ligeiros, que foram transportados para o Hospital de Portimão.

As autoridades reabriram a via cerca das 09 horas.

No local estiveram 16 elementos, apoiados por cinco veículos, três deles dos Bombeiros de Lagos, um do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e um da GNR.