Já estão à venda os bilhetes para o Algarve Smooth Jazz Festival, que se realiza de 16 a 21 de outubro, no Vila Vita Parc, em Porches (Lagoa) e contará com nomes como Norman Brown e Peter White.

Este festival, organizado pela Smooth Entertainment e com o apoio da rádio Smooth FM, reúne, desde 2016, "os maiores e melhores nomes internacionais do mundo do jazz, soul e funk no ambiente único e exclusivo do resort de 5 estrelas", diz o Vila Vita.

