Estudo feito por especialistas de várias áreas apresenta diagnóstico e plano de gestão.

O estudo de diagnóstico de três Zonas Húmidas do Algarve, promovido pela Almargem - Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve, defende a classificação das Alagoas Brancas, em Lagoa, como Área Protegida de Âmbito Local.

