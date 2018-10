Jeffery Davis e Clara Buser ajudam Orquestra de Jazz do Algarve a celebrar 14 anos

Hoje às 13:52 Facebook

A Orquestra de Jazz do Algarve (OJA) vai celebrar o seu aniversário com um concerto especial, agendado para este sábado, às 21h30, no Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa.

O espetáculo sugere "um repertório cheio de surpresas", interpretado com a ajuda de "dois importantes convidados, Jeffery Davis, no vibrafone, e Clara Buser, na voz", segundo a OJA, que "promete um concerto muito especial e que é inteiramente dedicado ao seu público que tem, de forma sempre muito calorosa e fiel, acarinhado o seu trabalho ao longo destes 14 anos".

