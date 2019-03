Hoje às 12:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Decoração aposta em grandes imagens de Ferragudo, em fotos antigas e atuais.

Instalações amplas e luminosas, preparadas para receber mesmo pessoas com mobilidade reduzida e para acolher todos os funcionários, membros do executivo e da assembleia de freguesia, um posto dos CTT, um Espaço do Cidadão e uma caixa Multibanco. Esta é, em resumo, a nova sede da Junta de Freguesia de Ferragudo, recentemente inaugurada pelo secretário de Estado da Defesa do Consumidor.

Leia mais em Sul Informação