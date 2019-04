Hoje às 19:33 Facebook

Freguesia tem apostado em embelezar os espaços públicos e de acolhimento.

Hoje, na era do GPS, já ninguém liga aos marcos das estradas nacionais, que indicam a via onde se está a circular e as distâncias para as localidades mais próximas. Mas estes marcos, colocados de quilómetro a quilómetro ou de cem em cem metros, conforme o tamanho, ainda fazem parte da paisagem das nossas estradas e localidades.

