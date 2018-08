Município de Lagoa cancela fogos-de-artifício por motivos de segurança

Hoje às 17:16 Facebook

A Câmara Municipal de Lagoa decidiu cancelar os espetáculos pirotécnicos programados para a próxima quarta-feira, dia 15, em Ferragudo e na Praia de Carvoeiro, no âmbito da comemoração da Festa de Nossa Senhora da Conceição e do Festival Sons do Atlântico.

A autarquia anuncia que tomou esta decisão por causa "da calamidade que se abateu sobre o Algarve, com a vaga de incêndios, uma vez que as oscilações climatéricas e o vento forte que se têm feito sentir poderão despoletar, a qualquer momento, novos focos de incêndio".

