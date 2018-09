"O maior festival de cerveja do mundo" volta ao Vila Vita Biergarten

Hoje às 15:49 Facebook

"O maior festival de cerveja do mundo" está de volta ao Vila Vita Biergarten, em Porches (Lagoa), em mais uma edição do "mais autêntico Oktoberfest em Portugal".

O jardim de cerveja do Vila Vita Parc, localizado à saída da EN125, na rotunda de Porches, recria a atmosfera desta típica festa alemã, com música ao vivo, comida tradicional da Baviera e muita cerveja servida por staff vestido com trajes tradicionais, assim como pinturas murais que retratam cenas da vida na Baviera.

