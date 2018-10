Rali Casinos do Algarve acelera a 16 e 17 de novembro

Hoje às 17:05 Facebook

A prova, que voltou a ser escolhida pela Federação Internacional do Automóvel (FIA) como palco da final do European Rally Trophy, vai passar pelos concelhos de Monchique, Lagoa, Portimão, Lagos.

Além da final do European Rally Trophy, que congrega os melhores classificados dos troféus regionais europeus de ralis, a prova será também palco da última ronda do Campeonato Português de Ralis, da Peugeot Rally Cup Iberica, e vai receber a caravana do Campeonato Sul de Ralis.

