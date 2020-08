Lagoa recebe o Concurso Nacional de Vinhos em novembro

Hoje às 17:59 Facebook

Lagoa candidatou-se - e até teve adversários de peso - mas ganhou: de 23 a 27 de novembro, o concelho vai receber pela primeira vez o Concurso Nacional de Vinhos.

A novidade foi anunciada pelo presidente da Câmara de Lagoa, durante a assinatura de um protocolo entre a Região de Turismo do Algarve e a Comissão Vitivinícola Regional para a promoção do enoturismo algarvio em Portugal e Espanha.

José Arruda, secretário-geral da Associação de Municípios Portugueses do Vinho, da qual Lagoa faz parte, conta que o primeiro dia do certame vai ter uma "prova de vinhos do Algarve".

