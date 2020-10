Mostra "Bem-vinda sejas Amália" vai ser inaugurada em Lagoa

Hoje às 17:07 Facebook

A exposição "Bem-Vinda Sejas Amália", que celebra o centenário do nascimento da diva do fado, é inaugurada este sábado, 24 de outubro, às 14 horas, na sala de exposições temporárias Manuel Gamboa, em Lagoa, Faro.

Produzida pela Fundação Amália para celebrar o centenário do nascimento de uma das mais importantes figuras da cultura portuguesa do último século, esta mostra itinerante dá a conhecer aos portugueses a singularidade de Amália enquanto mulher e artista.

Desenvolvida em quatro módulos, "Bem-Vinda Sejas Amália" dá a conhecer as diversas facetas de Amália. Do eco do sucesso mundial, pelo seu vanguardismo e arrojo artístico, ao recato do seu camarim, não esquecendo as curiosidades menos conhecidas da sua carreira.

