Praias de Lagoa têm sensores para saber qual a lotação

Um sistema de sensores para contagem automática das entradas e saídas em cada praia, em tempo real, está a ser instalado nas praias do concelho de Lagoa. Vai ser possível assim conhecer, antes de ir para a praia, o nível de lotação de cada zona e fazer uma escolha mais informada.

O novo sistema e a sua articulação com iniciativas de outras entidades foram verificados durante uma visita do secretário de Estado das Pescas e coordenador regional do combate à covid-19 no Algarve, José Apolinário, realizada durante a tarde da passada sexta-feira, dia 12 de junho.

A informação recolhida pelos sensores instalados pelo Município é tratada automaticamente no contexto da "smart city" e disponibilizada ao público nos canais de comunicação municipal - web site, perfil de facebook -, mas também por outras entidades. É exemplo a aplicação móvel "Info praia" da APA para smartphones ou tablets, que pode ser descarregada gratuitamente através do "Google Play" e da "App Store".

