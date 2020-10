Lagoa aproveita Dia do Enoturismo para lançar Wine Experiences

Hoje às 16:24 Facebook

Twitter

Partilhar

O Município de Lagoa, em Faro vai aproveitar o Dia do Enoturismo, para lançar, a 7 de Novembro, uma nova iniciativa de promoção dos vinhos, denominada Lagoa Wine Experiences. Nesta primeira experiência, os participantes vão visitar três diferentes produtores de vinho.

Com a iniciativa, pretende-se dar a "conhecer algumas das experiências enoturísticas que os produtores do concelho de Lagoa oferecem ao longo de todo o ano, conhecer quintas e adegas, contemplar a paisagem vinícola em meios de transporte turísticos e degustar a gastronomia e vinhos locais".

O primeiro local de visita vai ser a Adega Cooperativa do Algarve. As portas de uma das mais antigas cooperativas de Portugal estarão abertas para conhecer um dos símbolos da história do vinho na região do Algarve.

Leia mais em Sul Informação