T-shirt vai a caminho de Inglaterra com mensagem algarvia para Boris Johnson

A empresa algarvia de t-shirts Txirte, sediada em Lagoa, Faro, em conjunto com o Marketer criativo 2Gui, enviou uma encomenda a Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, "em modo de resposta pela ausência de Portugal na lista de países considerados seguros" pelo Reino Unido.

Num vídeo, que já conta com mais de 6 mil visualizações, é preparado o envio da encomenda, com uma t-shirt que encerra uma mensagem que traduz "o sentimento daqueles que vivem do turismo" no Algarve. A empresa algarvia Txirte "decidiu ser ela mesma a escrever" a mensagem dirigida ao primeiro-ministro britânico.

